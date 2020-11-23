Валентина Петренко рассказала о скончавшемся экс-главе Хакасии

По словам Валентины Петренко, бывший глава республики никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался.

Бывший сенатор от Хакасии Валентина Петренко в комментарии «Политике Сегодня» назвала ушедшего из жизни экс-губернатора республики Виктора Зимина сильным, искренним и неподкупным человеком. Она рассказала, что Зимин всегда откликался на чужую беду.

«Виктора Михайловича некоторые считали жестким, с железобетонным характером, но на самом деле он очень отходчивый человек. Если ему объясняли что-то, он не упорствовал, не упрямился, не говорил, что он всегда прав. Даже на встречах с простыми людьми в Хакасии он говорил: "Я обычный человек из крестьянской семьи. Если я не прав, вы меня поправьте". Он очень прислушивался к мнению других. И очень переживал, когда принимал серьезные решения», — рассказала Петренко.

Зимин выражал своим мысли «открыто, дерзко и смело». Он говорил как есть, не боясь, что ему «не сносить головы», говорит Петренко.

«В 2018 году мы были в Минфине у [Антона] Силуанова по поводу финансового состояния Хакасии. Многие не знают, как проходит обсуждение вопросов, почему вообще есть нехватка денег. Это не его вина, что республика не получила в предыдущие годы какого-то финансирования, а нужно закрывать его текущим периодом. И получается яма в бюджете. И когда Зимин доказывал это он жестко говорил, что вы поймите, я не могу пойти на трибуну и сказать, что кто-то виноват. Мы для того и существуем, руководители, что можем выправить ситуацию. И очень жестко объяснил, почему в республике бедственное состояние. У него не было лизоблюдства и подхалимажа».

По словам Петренко, бывший губернатор никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Он помогал детскому дому детей-инвалидов «Теремок», при нем был построен крупнейший в регионе Перинатальный центр.

«В "Теремке" потрясающее руководство, они сердце и душу каждому ребенку отдавали, усыновляли больных детей. Я рассказала Зимину о том, что у людей там очень низкие зарплаты. И он тут же собрал всех и сказал, давайте подумаем, как можно помочь со стороны региональной власти этому приюту. Там было девочка, от которой родители отказались из-за ее болезни. И он за свои собственные деньги оплатил ей операцию, за один день ее отвезли в Питер и прооперировали. Родители увидели эту девочку здоровой и забрали. И это только один пример», — поделилась Петренко.

В апреле 2015 года в Хакасии произошли массовые пожары. Зимин, по словам собеседницы ПС, лично контролировал ситуацию с восстановлением пострадавших домов, даже несмотря на юридические сложности.

«Пострадали дома, в которых люди не были прописаны. Это были просто их домики. Доказать, что людям положена компенсация было сложно. Но Зимин ни разу не сказал "нет", он распорядился восстановить документы, пусть это и длилось долго. Его критиковали тогда. Он никогда не выносил проблемы, не указывал на публику, кто прямо виноват. Он говорил — я глава, я виноват, я несу ответственность. Не каждый так сделать может. Обычно ищут крайних», — заключила собеседница ПС.

Виктор Зимин умер в понедельник, 23 ноября. ему 59 лет. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. В конце августа он заразился COVID-19 в командировке на Байкало-Амурской магистрали.

Зимин руководил Хакасией с 2009 по 2018 год. В последние время он занимал пост заместителя генерального директора ОАО «РЖД» — начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.