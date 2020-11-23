Россияне рассказали, как защищают свои личные данные в сети

Большинство жителей России (82,6%) не верят в сохранность личных данных в интернете, но не стремятся их защищать. Опрос проводился компанией "Мегаплан" среди 1565 респондентов.

Большинство жителей России (82,6%) не верят в сохранность личных данных в интернете, но не стремятся их защищать. Опрос проводился компанией "Мегаплан" среди 1565 респондентов.

Защитить информацию от злоумышленников можно, если заклеить камеру на ноутбуке или компьютере. Такого мнения придерживаются 36,4% россиян. Эти же граждане чаще скрывают свои персональные данные в социальных сетях и создают "фейковые" аккаунты. Жертвами взлома становились уже более 30% опрошенных, а 22,3% совсем об этом не беспокоятся.

Регулярно меняют свои пароли от всех аккаунтов только 27% жителей страны. При этом половина респондентов боятся забыть новые пароли. Столько же граждан использует одни и те же пароли ко всем учетным записям. Четверть россиян, согласно опросу, не пользуются антивирусами, передают "Вести Подмосковья".