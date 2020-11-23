Житель Москвы прожил 53 года с советской монетой в носу

Ранее житель столицы жаловался на затруднение дыхания, однако врачи списывали проблемы на искривленную носовую перегородку.

Московские врачи удалили из носа 59-летнего мужчины монету, которая пробыла там 53 года. Пациент из Зеленограда обратился к отоларингологу с жалобами о том, что несколько месяцев не может дышать правой ноздрей.

С помощью компьютерной томограммы специалисты разглядели «предмет округлой формы» и «инородное тело каменистой плотности» в носовом ходе. Только после КТ мужчина вспомнил, что в примерно в шестилетнем возрасте во время игры засунул в нос монету достоинством в одну копейку. Он не смог самостоятельно ее вытащить, побоялся сказать маме, а затем и вовсе забыл.

Вокруг монеты за долгие годы сформировался ринолит — конгломерат каменистой плотности.

«Затруднение при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку», — говорится в сообщении на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Врачи провели эндоскопическую операцию 20 ноября под общим наркозом, она длилась полтора часа. Мужчине также скорректировали и носовую перегородку. 23 ноября его выписали из больницы. Пациент сумел избежать «серьезных проблем» и «вновь обрел полноценное носовое дыхание», заверили в Мосгорздраве.