Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:23   23 Ноября 2020
Политика

Мэр Днепра избран на второй срок по итогам местных выборов

Мэр Днепра избран на второй срок по итогам местных выборов

Действующий глава Днепра Борис Филатов по итогам подсчета голосов одержал победу во втором туре местных выборов на Украине.

За нынешнего градоначальника отдали голоса 80,6% горожан, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета. Как уточняется в сообщении, по результатам обработки 100% бюллетеней Филатов одержал уверенную победу.

Второй тур мэрских выборов в Днепре состоялся 22 ноября. Во время выборов конкуренты Филатова применяли "грязные" технологии, чтобы подорвать его авторитет, отметил секретарь городского совета Александр Санжара.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #выборы #филатов #днепр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров