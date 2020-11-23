Мэр Днепра избран на второй срок по итогам местных выборов

Действующий глава Днепра Борис Филатов по итогам подсчета голосов одержал победу во втором туре местных выборов на Украине.

Действующий глава Днепра Борис Филатов по итогам подсчета голосов одержал победу во втором туре местных выборов на Украине.

За нынешнего градоначальника отдали голоса 80,6% горожан, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета. Как уточняется в сообщении, по результатам обработки 100% бюллетеней Филатов одержал уверенную победу.

Второй тур мэрских выборов в Днепре состоялся 22 ноября. Во время выборов конкуренты Филатова применяли "грязные" технологии, чтобы подорвать его авторитет, отметил секретарь городского совета Александр Санжара.