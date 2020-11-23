Полковника МВД из Дагестана обвинили в пособничестве террористам

Главу дагестанского отдела полиции Гази Исаева обвинили в пособничестве террористам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Главу дагестанского отдела полиции Гази Исаева обвинили в пособничестве террористам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Полковника Исаева задержали в рамках расследования уголовного дела о терактах в московском метро в 2010 году. По версии следствия, он был членом преступной группировки "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ) и, пользуясь служебным положением, снабжал ее руководителей информацией о деятельности Кизлярского РОВД.

Также Исаев лично перевозил членов организации по Дагестану и доставил одну из смертниц на кизлярский автовокзал для отбытия в Москву с целью осуществления теракта. Ему предъявлено обвинение в бандитизме, терроризме и участии в преступном сообществе.