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15:21   23 Ноября 2020
Происшествия

Полковника МВД из Дагестана обвинили в пособничестве террористам

Полковника МВД из Дагестана обвинили в пособничестве террористам

Главу дагестанского отдела полиции Гази Исаева обвинили в пособничестве террористам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Полковника Исаева задержали в рамках расследования уголовного дела о терактах в московском метро в 2010 году. По версии следствия, он был членом преступной группировки "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ) и, пользуясь служебным положением, снабжал ее руководителей информацией о деятельности Кизлярского РОВД.

Также Исаев лично перевозил членов организации по Дагестану и доставил одну из смертниц на кизлярский автовокзал для отбытия в Москву с целью осуществления теракта. Ему предъявлено обвинение в бандитизме, терроризме и участии в преступном сообществе.

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#дагестан #обвинение #теракты в Москве #Гази Исаев

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