Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:02   23 Ноября 2020
Политика

МИД РФ пообещал жесткую реакцию на попытки стран ДОН передавать данные США

МИД РФ пообещал жесткую реакцию на попытки стран ДОН передавать данные США

Москва жестко отреагирует на попытки стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) передавать данные Вашингтону, заявили в МИД РФ.

Речь идет о данных наблюдательных полетов над Россией, рассказали в ведомстве. Также страна резко ответит на попытки ограничить полеты РФ над американскими объектами в Европе.

В случае, если США решат вернуться в ДОН, они смогут сделать это только на условиях участниц договора, отметили в МИД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #мид #дон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров