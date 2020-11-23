МИД РФ пообещал жесткую реакцию на попытки стран ДОН передавать данные США

Москва жестко отреагирует на попытки стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) передавать данные Вашингтону, заявили в МИД РФ.

Москва жестко отреагирует на попытки стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) передавать данные Вашингтону, заявили в МИД РФ.

Речь идет о данных наблюдательных полетов над Россией, рассказали в ведомстве. Также страна резко ответит на попытки ограничить полеты РФ над американскими объектами в Европе.

В случае, если США решат вернуться в ДОН, они смогут сделать это только на условиях участниц договора, отметили в МИД.