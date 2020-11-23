Бабицкий рассказал, кто на самом деле нарушает права жителей Крыма

Запад, вменяя России выдуманные Украиной преступления, не замечает настоящих злодеяний Киева в отношении Крыма и его населения.

Запад, вменяя России выдуманные Украиной преступления, не замечает настоящих злодеяний Киева в отношении Крыма и его населения. Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

Украина празднует очередную победу над «страной оккупантом». Как рассказал в сети микроблогов Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Третий комитет ООН принял «усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму». Документ был подготовлен Украиной в соавторстве с Германией, США, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией и рядом других стран.

«В адрес России звучат обвинения в множественных преступлениях. Таких как: "аннексия" полуострова, "временная оккупация", "проведение "незаконных избирательных кампаний и голосований", "навязывание российского гражданства" "подавление национальной идентичности", изменение демографической ситуации», — сообщает Бабицкий.

Журналист заметил, что за принятие резолюции проголосовали 63 страны, в то время как 85 участников воздержались. Примечательно, что с 2016 года подобные документы штампуются регулярно, а процедура их принятия давно уже превратилась в формальность. Например, прошлом году аналогичный документ был принят в ООН голосами 67 стран, а воздержались от ответа тогда 82 государства.

Недавно на совместном заседании комитета Госдумы по международным делам и Комиссии по иностранным делам и вопросам Евросоюза Палаты депутатов Италии именно тема Крыма стала яблоком раздора на фоне вполне доброжелательной дискуссии.

Член думского комитета Наталья Поклонская обратилась к итальянским коллегам с вопросом, как они могут оценить введенную несколько лет назад Украиной водную блокаду полуострова. Однако итальянские депутаты предпочли отмолчаться в ответ. Крымчане, подчеркнула Поклонская, вынуждены жить в условиях острого дефицита пресной воды из-за действий Киева. Это и есть реальное нарушение базовых прав населения полуострова.

По словам журналиста, подобная ситуация является для Запада совершенно нормальной.

«Он (Запад) закрывает глаза на то, что Украина прекратила не только подачу воды, но и электроэнергии и продуктов питания. Если бы Россия не купировала дефицит, то последствия могли бы быть самыми трагическими: полное уничтожение сельского хозяйства на острове, остановка всех промышленных и иных предприятий, паралич всей инфраструктуры. В результате людям пришлось бы массово перебираться в другие места, чтобы элементарно выжить», — напоминает Бабицкий.

В заключение он напомнил слова главы комитета крымского Госсовета Юрия Гемпеля, который квалифицировал действия Киева по отношению к населению Крыма как геноцид.