14:57 23 Ноября 2020Политика
Украинский политик попросил Россию сделать "шаг назад"
Экс-руководитель офиса главы Украины Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в Донбассе.
Экс-руководитель офиса главы Украины Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в Донбассе.
Богдан попросил Россию пересмотреть Минские соглашения (пакет документов, принятый для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины).
"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", — сказал бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине. Тема урегулирования обстановки на юго-востоке страны обсуждается в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы.