Более 35 тысяч семей из Петербурга получили помощь психологов и юристов

Работу юристов и психологов организовали власти Санкт-Петербурга. Специалисты бесплатно помогли более чем 35 тысячам семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Работу юристов и психологов организовали власти Санкт-Петербурга. Специалисты бесплатно помогли более чем 35 тысячам семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Бесплатную программу реабилитации прошли 35 829 семей в Северной столице. Сведения за первое полугодие представила городская комиссия по профилактике правонарушений и комиссия по делам несовершеннолетних. Работа с семьей в трудной ситуации должна выстраиваться индивидуально, отметил губернатор города Александр Беглов.

Основная задача — создать благоприятные условия для развития детей, дополнил глава Санкт-Петербурга. На данный момент поддержкой семей занимаются 53 организации. Ранее в Госдуме рассказали, как повысить доверие к психологам среди россиян, передает телеканал "360".