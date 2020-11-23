Первые пенсионеры-добровольцы привились вакциной "ЭпиВакКорона"

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса "ЭпикВакКорона" приняли участие пять добровольцев старше 60 лет.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса "ЭпикВакКорона" приняли участие пять добровольцев старше 60 лет.

21 ноября они получили первую дозу препарата. Как отметили в ведомстве, в испытаниях примут участие 150 россиян старше 60 лет.

Ранее россиянам рассказали, почему пенсионеры чаще заболевают коронавирусом. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков считает, что множество случаев заражения пенсионеров происходят из-за частого общения пожилых людей с детьми, внуками и другими родственниками.