Политолог: Навальный не вернется в Москву из-за страха перед законом

Политолог Александр Сосновский прокомментировал запрос блогера Алексея Навального к властям ФРГ о продлении пребывания в стране.

Политолог Александр Сосновский прокомментировал запрос блогера Алексея Навального к властям ФРГ о продлении пребывания в стране.

По мнению эксперта, риторика российского блогера вкупе с судебными исками против него в России явно указывают на то, что он всячески пытается казаться политически преследуемой персоной, пишет ФАН.

"По немецкому законодательству ему могут предоставить статус политического беженца", — сказал политолог.

Сосновский считает, что поручителем Навального при предоставлении ему статуса беженца может выступить лично канцлер ФРГ Ангела Меркель или сотрудник ее администрации. Получив соответствующий статус, блогер пополнит свой арсенал аргументов касательно антироссийской риторики, подытожил Сосновский.