Супруга Кляйна стала фигуранткой дела о сопротивлении полиции

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна.

Галина Кляйн обвиняется в оказании сопротивления сотрудникам полиции во время обыска по делу ее мужа, генерального директора ОАО "Томское пиво" Ивана Кляйна, сообщили адвокаты чиновника и бизнесмена в Telegram-канале.

В отношении супруги Кляйна было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия при сопротивлении представителям власти").

Ранее ФАН писал, что мэра Томска Ивана Кляйна арестовали и отстранили от исполнения должностных обязанностей в связи с превышением полномочий. Чиновника заключили под стражу на два месяца, Кляйн своей вины не признал. Сторона защиты "пивного мэра" подала апелляционную жалобу, чтобы обжаловать его арест.