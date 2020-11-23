"Конкорд" опубликовал копию иска Пригожина к Шевченко о защите чести

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал иск против журналиста Максима Шевченко, главного редактора издания "Собеседник" Юрия Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал иск против журналиста Максима Шевченко, главного редактора издания "Собеседник" Юрия Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа".

Копии иска опубликовала пресс-служба компании "Конкорд". Бизнесмен обратился в суд по факту защиты чести, достоинства и деловой репутации. Дело в том, что на портале "Собеседник" появился материал о предпринимателе, содержащий недостоверные и порочащие его сведения. В интервью изданию о якобы наличествующей у бизнесмена судимости высказался коммунист Максим Шевченко.

Евгений Пригожин требует от ответчиков признания этой информации ложной, а также удалить спорный материал и написать опровержение. Суд в случае доказательства их вины может обязать ООО "Собеседник-Медиа" и Максима Шевченко выплатить моральную компенсацию по 5 млн рублей.

Ранее компания "Конкорд" опубликовала иски предпринимателя в отношении главного редактора издания "Довод" Ильи Косыгина, журналиста Максима Шевченко и редакции "Медузы". Заявление рассмотрят в Савеловском суде Москвы. С каждого ответчика также могут взыскать по 5 млн рублей за моральный вред и ущерб деловой репутации, сообщает ФАН.