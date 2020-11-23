Участника драки в "Лужниках" Яндиева обвинили в мошенничестве

Ветеран MMA Сергей Харитонов, пострадавший от рук бойца Адама Яндиева, написал на своего обидчика новое заявление, передает телеканал RT.

Ветеран MMA Сергей Харитонов, пострадавший от рук бойца Адама Яндиева, написал на своего обидчика новое заявление, передает телеканал RT.

Яндиев может стать фигурантом очередного уголовного дела. Харитонов написал на него новое заявление. Пострадавший в драке спортсмен обвинил своего обидчика в мошенничестве.

По данным источника, в заявлении Харитонов указал, что Яндиев путем обмана получил от него более 1 млн рублей. Инцидент произошел еще в 2017 году.

Сейчас Яндиев проходит как фигурант уголовного дела о нанесении увечий. Бойца планируют привлечь к ответственности за драку с Харитоновым в "Лужниках".