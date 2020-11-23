В AstraZeneca заявили об эффективности своей вакцины на 70%

Вакцина против COVID-19, созданная иностранной компанией AstraZeneca, показала высокую эффективность, рассказали создатели препарата.

Вакцина против COVID-19, созданная иностранной компанией AstraZeneca, показала высокую эффективность, рассказали создатели препарата.

Результаты испытаний лекарства позволяют сделать вывод о том, что оно эффективно на 70%, подчеркнули в фармкомпании. Согласно официальным данным, препарат испытывался в два этапа.

Первый эксперимент проводился с участием 2,7 тыс. человек, которым сначала ввели половинную дозу лекарства, а спустя месяц провели ревакцинацию полной дозой. Этот метод показал эффективность на 90%. Учитывая данные результатов двух видов тестирования AstraZeneca, препарат оказался эффективным на 70%.