13:43 23 Ноября 2020Общество
В AstraZeneca заявили об эффективности своей вакцины на 70%
Вакцина против COVID-19, созданная иностранной компанией AstraZeneca, показала высокую эффективность, рассказали создатели препарата.
Вакцина против COVID-19, созданная иностранной компанией AstraZeneca, показала высокую эффективность, рассказали создатели препарата.
Результаты испытаний лекарства позволяют сделать вывод о том, что оно эффективно на 70%, подчеркнули в фармкомпании. Согласно официальным данным, препарат испытывался в два этапа.
Первый эксперимент проводился с участием 2,7 тыс. человек, которым сначала ввели половинную дозу лекарства, а спустя месяц провели ревакцинацию полной дозой. Этот метод показал эффективность на 90%. Учитывая данные результатов двух видов тестирования AstraZeneca, препарат оказался эффективным на 70%.