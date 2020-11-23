Китай отобрал нефтяную корону у США

Поднебесная захватывает рынок нефтепереработки, пока Америка закрывает свои крупнейшие заводы.

Золотой век американской нефтепереработки походит к концу. Эксперты из Bloomberg прогнозируют, что уже в 2021 году Китай перехватит у США корону в области переработки «черного золота». Пекину подыграл коронавирус, из-за которого в Соединенных Штатах закрываются крупнейшие предприятия.

К примеру, в ноябре 2020 года закрылся завод Convent в штате Луизиана. Он принадлежал Royal Dutch Shell – третьей по величине нефтегазовой компании мира. Она не смогла найти своего покупателя и была вынуждена сократить мощности несмотря на то, что предприятие в Луизиане сложно было назвать устаревшим.

У Китая все наоборот. Страна, в которой зародился коронавирус, уже давно прошла все стадии эпидемии и сейчас активно восстанавливается после экономического и производственного простоя. На северо-востоке Китая открылся нефтеперерабатывающий завод компании Rongsheng Petro Chemical. Он сможет обрабатывать 1,2 миллиона баррелей нефти в день. Примерно столько «черного золота» в сутки перерабатывает вся Великобритания.

«Китай собирается увеличить мощности до еще одного миллиона баррелей в день или даже больше в ближайшие несколько лет. <…> Китай обгонит США, вероятно, в ближайшие пару лет», – заявил директор по переработке в отраслевой компании Facts Global Energy Стив Сойер.

Сейчас китайцы строят еще четыре крупных нефтеперерабатывающих завода. По мнению западных экспертов, в перспективе это может привести даже к переизбытку нефтепродуктов в стране. Поэтому важно сохранять принцип равновесия: один открытый завод по переработке нефти равен одному закрытому в другой части света.

К последним относятся предприятия в США. Страна была лидером в области нефтепереработки еще с середины XIX века, когда в мире началась так называемая «нефтяная эра». В 1967 году американцы могли похвастаться мощностью, которая в 35 раз превышала мощности Китая по переработке сырья. Сейчас ситуация на этом рынке меняется.

Теперь даже такие гиганты, как Shell, вынуждены отказаться от контрактов с американскими заводами. В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», экономист Александр Разуваев подтвердил, что нефтеперерабатывающая отрасль ищет надежных партнеров совсем в другой части света.

«Нефтепереработка уходит в Азию. Потому что Азия – это основной потребитель нефтепродуктов. Китай не зависит от какого-то одного поставщика. Там и Саудовская Аравия, и Россия, и Ирак. Помимо этого, китайцы строят заводы, которые являются высокотехнологичными, то есть себестоимость нефтепереработки там намного меньше. Проблем с инвестициями у них точно нет. Поэтому основные мощности, которые будут вводится в ближайшие годы, будут именно в Китае», — заверил эксперт.

От Китая не отстает и Индия, которая уже удвоила производственные мощности. Аналитики из Bloomberg предполагают, что к 2025 году страна будет обрабатывать восемь миллионов баррелей нефти в день. Разуваев рассказал, как России стоит реагировать на перемену лидера на рынке нефтепереработки:

«Время идет, мир меняется. Китайцы молодцы, теснят американцев, сейчас рынок будет ориентироваться на них. Для России это хорошо, потому что "Роснефть", как основной поставщик нефти в Китай, будет зарабатывать больше. А под эту дело разбурили Восточную Сибирь. У китайцев к нам никаких претензий нет, они санкции против нас не вводят».

В США потерю лидерства «переживут», полагает собеседник «Политики Сегодня». Для Вашингтона на первое место выходит доллар, экономическая составляющая и стабильность. Переработку американцы потеряли, но в части нефтедобычи лидерство Соединенных Штатов сохраняется, напомнил Разуваев.

Мировая энергетическая система полностью изменится в ближайшие несколько лет. Экспортеры нефти уже не хотят поставлять продукт давним покупателям в Европе и Северной Америке. Гораздо выгоднее перенаправить поток на Ближний Восток и Азию. Как следствие, Китай будет занимать все более значимое место на международном рынке дизеля, бензина и других видов топлива. С 2000 года перерабатывающие мощности Китая выросли втрое, утверждает Bloomberg.

В апреле 2020 года Россия стала первым поставщиком нефти в Китай, обогнав даже Саудовскую Аравию. В середине 2019 года Пекин покупал у Москвы 1,49 миллиона баррелей в сутки, а в апреле этого года – уже 1,75 миллиона.

С 2010 года между странами работает нефтепровод «Россия — Китай», который отходит от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Труба берет начало в российском городе Сковородино, проходит через границу КНР, несколько областей страны и заканчивается на юге в китайском городе Дацине.