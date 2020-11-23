Экс-сенатор вспомнила работу Зимина во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Виктор Зимин умер в понедельник, 23 ноября, на 59-м году жизни.

Бывший сенатор от Хакасии Валентина Петренко выразила искренние соболезнования в связи со смертью экс-главы республики Виктора Зимина, с которым проработала больше 10 лет. В комментарии для «Политики Сегодня» она поделилась воспоминаниям о его работе после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС.

«Я была с ним все дни во время аварии на ГЭС. Мне он поручил заниматься социальными вопросами, выплатами, похоронами. Я помню ситуацию, когда мы вечером, после похорон, пошли на край Черемушек, сели на какую-то лавку. Он закрыл руками лицо и сказал: "Я этого горя никогда не забуду. Я заболел!." Как это было сказано! Если бы люди это видели, и могли прочувствовать! Для меня такие моменты очень важны в жизни, человек открывается в этом. А когда он вышел к людям, он сжал кулаки.», — со слезами вспоминает Петренко.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 7 августа 2009 года. Из строя вышли все 10 гидротурбин, три из них были разрушены полностью, затопив водой машинный зал. Трагедия унесла жизни 75 человек, еще 13 пострадали. Возглавлявший тогда Хакасию Зимин выехал на место ЧП и координировал работу по восстановлению пострадавших районов.

«В первый день ликвидации аварии он поехал на встречу с людьми, она проходила в актовом зале. И по периметру была выставлена милиция, охрана. А люди, понятно, было очень взбудоражены. И он милиции сказал: "Уйдите! Какая здесь может быть охрана, какая преграда между мной и людьми? Уйдите все". Это было тихо, жестко, и таким с напором, что молча все встали отошли в сторону. Он говорил:"От кого вы меня собираетесь охранять?" Вот в этом и был он!», — продолжила экс-сенатор.

За годы во главе республики Зимин многое делал для республики, отстаивал интересы ее жителей, сказала Петренко. При нем были построены Музейный центр, Перинатальный центр, а также восстановлена ГЭС.

«Он там [на ГЭС] был с утра до ночи, с людьми. С самого утра были совещания, буквально с шести часов, и так до поздней ночи. Встречались с людьми, со строителями, работа по восстановлению станции шла круглосуточно», — заключила Петренко.

Виктор Зимин умер в понедельник, 23 ноября, на 59-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. В конце августа Зимин заразился COVID-19 в командировке на Байкало-Амурской магистрали. Он лечился в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны в Москве.

Зимин родился в Краснотуранском районе Красноярского края. Он начинал карьеру инженером-строителем, затем занимал ответственные должности в законодательных и исполнительных органах власти, был депутатом Госдумы и руководил республикой Хакасии с 2008 по 2018 годы. С марта 2019 года Зимин работал заместителем гендиректора ОАО «РЖД», начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.