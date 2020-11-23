Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ

Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% подписал президент России Владимир Путин. НДФЛ повысится до 15% на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в 2021 году.

Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% подписал президент России Владимир Путин. НДФЛ повысится до 15% на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в 2021 году.

Повышение налоговой ставки принесет дополнительные поступления средств в 2021 году в размере 60 млрд рублей. Закон приняли в Государственной думе в третьем чтении, передает телеканал "360".

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Ранее ставка составляла 13%. Путин поручил разработать закон для создания дополнительного источника финансирования. Деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниеми.