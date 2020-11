Немецкий бизнес обязали искать женщин

Ранее коалиционное правительство Германии предложило ввести обязательные квоты, чтобы повысить долю женщин в высшем руководстве немецких компаний.

В ФРГ решили ввести обязательные квоты для повышения количества женщин в высшем руководстве немецких компаний. В правительстве полагают, что такая инициатива значительно приблизит страну к гендерному равенству. В свою очередь, крупные игроки бизнеса обеспокоены, что новое требование снизит прибыль организаций.

По словам замдиректора Института Европы РАН, руководителя Центра германских исследований Владислава Белова, негативная реакция по большей части исходит от мужского населения Германии, а женщинам необходимо дать «зеленый свет» на высокие должности.

С инициативой о женских квотах выступил правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, совместно с Социал-демократической партией Германии. Как отметили в Минюсте, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.

Согласно новому требованию, теперь в совете правления компании, где три и более человека, должна быть минимум одна женщина. При этом в госкомпаниях женщинам должно быть отведено не менее 30% мест в наблюдательных советах.

Такие же женские квоты установили для государственных органов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Белов выразил мнение, что гендерная революция европейского и, в частности, немецкого общества пока что находится на стадии развития. А потому попытка принудительно уравнять мужчин и женщин в правах — «абсолютно правильное решение».

В правительстве полагают, что нововведения станут «большим шагом на пути к половому равенству». Однако такую точку зрения не разделяет крупный немецкий бизнес. В частности, представители компаний выразили мнение, что обязательная квота попросту нарушает внутренние дела организации, а необходимых специалистов на руководящие должности среди женщин не так много.

Так, например, по данным фонда AllBright, доля женщин в высшем руководстве компаний в Германии составляет 12,8%. Это более чем на 10% ниже, чем в других странах. При этом в США женщины занимают 28,6% руководящих должностей.

