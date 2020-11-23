Немецкий бизнес обязали искать женщин

Ранее коалиционное правительство Германии предложило ввести обязательные квоты, чтобы повысить долю женщин в высшем руководстве немецких компаний.

В ФРГ решили ввести обязательные квоты для повышения количества женщин в высшем руководстве немецких компаний. В правительстве полагают, что такая инициатива значительно приблизит страну к гендерному равенству. В свою очередь, крупные игроки бизнеса обеспокоены, что новое требование снизит прибыль организаций.

Germany agrees 'historic' mandatory boardroom quota for women https://t.co/3FylwRhFOn — Guardian news (@guardiannews) November 22, 2020

По словам замдиректора Института Европы РАН, руководителя Центра германских исследований Владислава Белова, негативная реакция по большей части исходит от мужского населения Германии, а женщинам необходимо дать «зеленый свет» на высокие должности.

С инициативой о женских квотах выступил правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, совместно с Социал-демократической партией Германии. Как отметили в Минюсте, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.

Согласно новому требованию, теперь в совете правления компании, где три и более человека, должна быть минимум одна женщина. При этом в госкомпаниях женщинам должно быть отведено не менее 30% мест в наблюдательных советах.

Такие же женские квоты установили для государственных органов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Белов выразил мнение, что гендерная революция европейского и, в частности, немецкого общества пока что находится на стадии развития. А потому попытка принудительно уравнять мужчин и женщин в правах — «абсолютно правильное решение».

«Потому что закрепляется гендерное равенство не только в представительстве правления концернов, но и равенство по оплате и критериям, когда женщина вынуждена не работать в связи с ребенком, заниматься его воспитанием. Конечно, до объективного равенства еще далеко. Но матушка природа одарила женщин таким же умом и способностями, как и мужчин», — заметил Белов.

В правительстве полагают, что нововведения станут «большим шагом на пути к половому равенству». Однако такую точку зрения не разделяет крупный немецкий бизнес. В частности, представители компаний выразили мнение, что обязательная квота попросту нарушает внутренние дела организации, а необходимых специалистов на руководящие должности среди женщин не так много.

Так, например, по данным фонда AllBright, доля женщин в высшем руководстве компаний в Германии составляет 12,8%. Это более чем на 10% ниже, чем в других странах. При этом в США женщины занимают 28,6% руководящих должностей.

Germany has agreed to introduce a mandatory quota for female executives. According to a survey by the Swedish-German AllBright Foundation, women currently make up only 12.8 per cent of the management boards of German companies listed on the blue-chip Dax index pic.twitter.com/X6cIGubZpv — WIMBIZ (@Wimbiz) November 23, 2020

Более того, согласно исследованию журнала Organization Science, с приходом женщин в совет директоров той или иной компании рыночная стоимость организации снижалась на 2,3%.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобного рода опросы в такой «щепетильной» сфере не имеют статистической значимости, поскольку отражают, скорее, общее настроение бизнеса.

«С точки зрения рынка труда, это решение принудительное, а потому вызывает негативную реакцию, в первую очередь, я думаю, мужской части населения, которое преобладает в правлении концернов», — полагает политолог.

Кроме того, Владислав Белов выразил уверенность, что квоту по присутствию женщин на постах компаний так быстро восполнить не удастся. На это может потребоваться долгое время, что также может не устроить руководство.

«Лидерами не рождаются, а становятся, и коль скоро на карьерной лестнице для женщин пролетов существенно больше, то, когда вступит в силу решение, будет не так просто находить кандидатуры на правление. Какой-то будет переходный период. Но дорогу осилит идущий», — не сомневается эксперт.

Вместе с тем собеседник издания не исключил, что в немецком бизнесе участятся случаи недобросовестного отношения к женщинам, принятых на руководящие должности. Причина тому — ультимативная форма инициативы со стороны правительства ФРГ.

«За представителями прекрасной половины будут следить очень внимательно. Не исключаю, что будут подножки подставлять, доказывая, что решение было неправильным. Если говорить объективно, я противник принудительного решения каких-то квот. В этой части государство пока ничего другого не придумало. Возможно, надо решать другими вещами, в том числе, и в правовом поле, если есть доказательства притеснения. По крайне мере в Америке мы видим, что женщины способны защищать честь и достоинство, если мы говорим про харассмент. В Германии он, конечно, не на таком уровне», — подытожил Белов.

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