Президент Украины получил отрицательный результат теста на COVID-19

Состояние своего здоровья прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он здоров.

Состояние своего здоровья прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он здоров.

Украинский президент в обращении в своем Telegram-канале он подчеркнул, что граждане должны учитывать риски и беречь свое здоровье. Он напомнил про обязательное использование медицинских масок, соблюдение самоизоляции и социальной дистанции. В комплексе с витаминами и спортивным режимом все это дает надежду, уверен Зеленский.

С понедельника украинский лидер вернулся к выполнению своих обязанностей в офисе президента. О том, что Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус стало известно 9 ноября. Он выполнял свои обязанности в дистанционном режиме.