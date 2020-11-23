Трамп избавился от юриста после ее слов о союзе демократов и коммунистов

Увольнение произошло без объяснения причин.

Компания Дональда Трампа исключила юриста Сидни Пауэлла из избирательной команды президента США. Увольнение произошло на фоне серии недавних высказываний Пауэлл о якобы сотрудничестве Демократической партии с коммунистами. Помимо этого, юрист публично раскритиковала системы голосования Dominion и программное обеспечение, которое использовалась на выборах президента США и было создано «в Венесуэле по указанию лично Уго Чавеса».

«Это массивное влияние коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай на наши выборы в Соединенных Штатах», — заявила Пауэлл.

Позже личный адвокат Трампа Руди Джулиани подтвердил информацию об увольнении Пауэлл и заявил, что она теперь работает самостоятельно.

«Сидни Пауэлл занимается юридической практикой самостоятельно, — говорится в заявлении Джулиани. — Она не является членом юридической команды Трампа».

Пауэлл же заверила, что намерена продолжать судебные разбирательства, несмотря на ее уход из команды Трампа.

«Я согласна с сегодняшним заявлением. Я буду представлять #WeThePeople и искать Истину» . — сказала она. — Мы не позволим разрушить основы этой великой республики».

Ранее Трамп в своем Twitter объявил Пауэлл центральным звеном своей команды юристов, заявив, что она, Джулиани и другие сформируют команду, которая позже назовет себя «элитной ударной силой» против фальсификаций.

Трамп заявил, что у него имеются данные о фальсификациях на президентских выборах в США, которые могут изменить итоги голосования.