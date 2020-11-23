Генконсульство Норвегии в Мурманске приостановило работу

Генеральное консульство Королевства Норвегия в Мурманске с сегодняшнего дня временно приостановило работу "до особого распоряжения".

Генеральное консульство Королевства Норвегия в Мурманске с сегодняшнего дня временно приостановило работу "до особого распоряжения".

Представители Генерального консульства Норвегии сообщили о приостановке работы на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети "ВКонтакте".

"В случае возникновения срочных вопросов просим обращаться по телефону 400-300 (с 10:00 до 16:00) или электронной почте cg.murmansk@mfa.no", — говорится в сообщении.

Как стало известно на прошлой неделе, власти Норвегии приняли решение закрыть границу до 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.