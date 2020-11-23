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12:27   23 Ноября 2020
Политика

Песков рассказал, когда Кремль поздравит нового президента США

Песков рассказал, когда Кремль поздравит нового президента США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях Кремль направит официальные поздравления в США.

Речь идет о прошедших 3 ноября 2020 года выборах президента Соединенных Штатов Америки. Обращение к новому главе государства будет направлено при соответствующем официальном объявлении, заявил Песков.

"Должны завершиться все судебные иски", — добавил представитель Кремля.

Эти условия на сегодняшний день не выполнены, подытожил пресс-секретарь.

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