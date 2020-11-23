Россия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

Москва сожалеет о решении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва сожалеет о решении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США больше не являются участником Договора по открытому небу (ДОН), подтвердил накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. ДОН является "устаревшим договором", приводят его слова в Twitter-аккаунте Совета нацбезопасности.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заверил, что без США Договор по открытому небу станет "нежизнеспособен". А заявления союзников о якобы приверженности документу не отменяют того факта, что НАТО продолжит тесное сотрудничество с американской разведкой и оборонными ведомствами.