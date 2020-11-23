12:24 23 Ноября 2020Политика
Кремль рассказал об усилиях в устранении последствий непогоды в Приморье
Снежный циклон в Приморье нанес колоссальный ущерб.
Снежный циклон в Приморье нанес колоссальный ущерб.
Власти региона всеми силами стремятся ликвидировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. На данный момент ведется постоянная работа.
Устранить последствия непогоды в короткий срок не удастся, добавил представитель Кремля.
Ранее региональные власти предварительно оценили ущерб от действия снежного циклона в 80 миллионов рублей.