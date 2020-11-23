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12:24   23 Ноября 2020
Политика

Кремль рассказал об усилиях в устранении последствий непогоды в Приморье

Кремль рассказал об усилиях в устранении последствий непогоды в Приморье

Снежный циклон в Приморье нанес колоссальный ущерб.

Власти региона всеми силами стремятся ликвидировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. На данный момент ведется постоянная работа.

Устранить последствия непогоды в короткий срок не удастся, добавил представитель Кремля.

Ранее региональные власти предварительно оценили ущерб от действия снежного циклона в 80 миллионов рублей.

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#приморье #кремль #циклон

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