Кремль рассказал об усилиях в устранении последствий непогоды в Приморье

Снежный циклон в Приморье нанес колоссальный ущерб.

Снежный циклон в Приморье нанес колоссальный ущерб.

Власти региона всеми силами стремятся ликвидировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. На данный момент ведется постоянная работа.

Устранить последствия непогоды в короткий срок не удастся, добавил представитель Кремля.

Ранее региональные власти предварительно оценили ущерб от действия снежного циклона в 80 миллионов рублей.