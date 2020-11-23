Vimeo заблокировал интервью стримера CatBoyKami для ФАН

Сотрудники видеохостинга Vimeo заблокировали аккаунт "Американскiй Номеръ", который разместил интервью скандального блогера CatBoyKami для Федерального агентства новостей.

Сотрудники видеохостинга Vimeo заблокировали аккаунт "Американскiй Номеръ", который разместил интервью скандального блогера CatBoyKami для Федерального агентства новостей.

Все западные видеохостинги солидарны в таком отношении к персоне CatBoyKami. Социальные сети также блокируют все его аккаунты, несмотря на то, что главной его целью является создание развлекательного контента, сообщает ФАН.

В заблокированном интервью стример рассказал о своем отношении к американским выборам, ситуации в Европе, популярности и взглядах на BLM (Black Lives Matter).

CatBoyKami не скрывает своих расистских и антисемитских убеждений. Он приобрел популярность после скандальных стримов в видеочатах. У его творчества множество поклонников и ненавистников.