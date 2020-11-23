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12:12   23 Ноября 2020
Происшествия

СК РФ назвал причину обрушения бетонной плиты во Владивостоке

СК РФ назвал причину обрушения бетонной плиты во Владивостоке

Приморские следователи рассказали, что бетонная плита могла обрушиться на машину во Владивостоке ввиду разыгравшейся непогоды.

Непогода и ледяной дождь могли стать причинами падения бетонной плиты на припаркованный автомобиль во Владивостоке, сообщает источник в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

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