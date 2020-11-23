СК РФ назвал причину обрушения бетонной плиты во Владивостоке

Приморские следователи рассказали, что бетонная плита могла обрушиться на машину во Владивостоке ввиду разыгравшейся непогоды.

Приморские следователи рассказали, что бетонная плита могла обрушиться на машину во Владивостоке ввиду разыгравшейся непогоды.

Непогода и ледяной дождь могли стать причинами падения бетонной плиты на припаркованный автомобиль во Владивостоке, сообщает источник в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.