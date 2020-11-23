Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:27   23 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

В эти дни 16 лет на Украине родилось понятие «майдана». Редкая политическая птица перелетит через это «торжище людское», где продают и делят власть. Видимо, именно в те дни и началось фатальное расхождение путей некогда братских стран, России и Украины. Разбираемся, что стало тому причиной и чем грозят в будущем эти процессы.

«Майдан» – сегодня это уже имя нарицательное, означающее кардинальный разворот в жизни государства в системе политических, мировоззренческих взглядов. Изобретение – украинское, где «майданов» было несколько. И первый в этой цепи мирных поначалу протестов стал Майдан №1, который начался 22 ноября 2004 года.

В этот день Майдан Незалежности, площадь в центре Киева стал заполнять оранжевый цвет. Сюда стекались тысячи сторонников Виктора Ющенко, который, как уверял Центризбирком Украины, проиграл президентские выборы другому Виктору – Януковичу. Эта дуэль превратилась в противостояние противоположных взглядов на Украине, разделив страну пополам, силы в лагерях были примерно равны. Во втором, «решающем» туре Янукович выиграл лишь 3%. Однако решающим тур так и не стал.

Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

Стала реальной уникальная ситуация: Верховный суд Украины назначил третий тур выборов. Проигравшая сторона заявила о массовых нарушениях на выборах, якобы допущенных со стороны победителя. Атмосфера очень напоминала сегодняшнюю ситуацию в США. И перелом в противостояние внес именно многотысячный митинг с оранжевыми палатками сторонников Ющенко, два месяца стоявший на Майдане.

Руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова считает, что целью «помаранчевой революции» было перетянуть Украину в западное поле влияния. Усилия в 2004 году объединили и фашиствующие молодчики, и прозападная оппозиция, в итоге слезоточивый газ применялся уже не против демонстрантов, а, наоборот, против органов правопорядка. И если на Востоке на протесты выходили рабочие, то в Киеве и на Западе – «профессионалы», в защите и с оружием.

И все же результат «протестантами» был достигнут. На фоне невиданного до тех пор массового протеста суд назначил третий тур выборов, где победил уже Ющенко с перевесом в 8%. Его победа в ситуации, когда из каждого «утюга» твердили о «нарушениях Януковича», оказалась предрешена, слишком уж невыгоден был его фон.

Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

С этого дня и началось постепенное, а теперь уже и фатальное отторжение Украины от России. Настолько, что украинские политики предложили больше не считать русский народ «братским». При этом первый Майдан создал опасный прецедент: все наглядно убедились, что протестами и толпой можно переломить политическое сражение.

Как результат, «оранжевая» революция на Украине, равно как и вспыхнувшая чуть ранее, в 2003 году «революция роз» в Грузии, вызвали к жизни серию последовавших «цветных» переворотов, прокатившихся по странам бывшего СССР и Восточной Европы. Используя уличные акции протеста, их авторы добивались смены правящих режимов не только в Грузии и Украине, но и в Армении, Киргизии. А затем продолжились уже в виде «Арабской весны».

Штука в том, что опробованный механизм оказался сколь действенным, столь и заразным. 2020 год стал ареной таких же действий: бесконечные митинги в Белоруссии, протесты вплоть до крови и захвата правительственных зданий в Киргизии, до сих непонятный исход выборов в США. Такое ощущение, что уже ни одни выборы не будут обходиться без массированных митингов, где проигравшая сторона станет оспаривать их итоги силой.

Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

Если же вернуться на 16 лет назад, то, как считает украинский, а ныне российский политический консультант Игорь Байша, прошедшие годы показали, что в новой форме исторической реальности мы имели дело с экспансией. Она же необязательно должна осуществляться с помощью военной силы и привычных нам методов захвата территории:

«По сути дела, Украина захвачена. И в качестве маркеров этого процесса можно назвать все то, что сегодня происходит с этой страной. Средства производства – не в руках народа, земля – не в руках народа, политическая власть – не в руках народа. Колоссальный удар нанесен по социальной сфере, по всем достижениям, которые являются критерием суверенитета государства. Это все очень печальные события.

И на эту экспансию нового типа, к сожалению, Россия не смогла отреагировать оперативно. Процесс этот, несомненно, будет продолжаться. Те же самые процессы мы видим сегодня в Белоруссии. И самое пугающее в этой связи, судя по трендам, «они» видят своей конечной целью территорию Российской Федерации. Эти процессы начинаются уже сегодня, которые завтра могут привести к дезинтеграционным, катастрофическим последствиям».

На это, несомненно, нужно реагировать – и реагировать другими, более активными методами, в первую очередь в сфере внутренней политики, считает эксперт. И в первую очередь понять, что защита суверенитета начинается внутри страны, а не на ее внешних границах. По его мнению, сегодня и российскому обществу, и российской дипломатии, надо менять вектор.

«Сейчас на Украине происходит очень интересный процесс, – отметил Игорь Байша. – На местных выборах победу, причем очень убедительную, одержали местные же партии: партия Львова, партия Хмельницкого, партия Харькова и т.д. То есть те партии, которые были созданы под местные, региональные, как сказали бы в России, элиты.

Да, эти элиты тоже по-своему националистичны, исходя из того тренда, который был создан на Украине за последние 10-15 лет. И этот процесс уже не развернуть, в любом случае в лице украинского общества мы будем иметь дело с обществом националистически ориентированным. Но и национализм бывает разным».

Как уточнил собеседник, тот национализм, который привел к власти Ющенко, Порошенко и всех прочих, носит абсолютно антинародный, деструктивный характер. И конечной своей целью имеет перед собой – войну, порождение хаоса на этой территории с целью ее поглощения.

Современный же национализм, которые пытается сейчас взять власть на Украине, по крайней мере, на местах, своей целью имеет построение жизнеспособного государства. Он более конструктивен и даже обладает потенциальным шансом стать партнером России, российского общества.

«И вот на этих людей, на эти идеи России и стоило бы обращать больше внимания, искать точки соприкосновения, несмотря на все произошедшие события. А не искать на Украине некие русскоязычные, пророссийские политические силы – их там уже просто нет. Это иллюзия», – считает политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #киев #майдан #оранжевая революция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров