Уроки украинского: почему первый Майдан задал стиль всем революциям

В этот день ровно 16 лет назад разошлись пути некогда братских народов. Вспоминаем, как это было.

В эти дни 16 лет на Украине родилось понятие «майдана». Редкая политическая птица перелетит через это «торжище людское», где продают и делят власть. Видимо, именно в те дни и началось фатальное расхождение путей некогда братских стран, России и Украины. Разбираемся, что стало тому причиной и чем грозят в будущем эти процессы.

«Майдан» – сегодня это уже имя нарицательное, означающее кардинальный разворот в жизни государства в системе политических, мировоззренческих взглядов. Изобретение – украинское, где «майданов» было несколько. И первый в этой цепи мирных поначалу протестов стал Майдан №1, который начался 22 ноября 2004 года.

В этот день Майдан Незалежности, площадь в центре Киева стал заполнять оранжевый цвет. Сюда стекались тысячи сторонников Виктора Ющенко, который, как уверял Центризбирком Украины, проиграл президентские выборы другому Виктору – Януковичу. Эта дуэль превратилась в противостояние противоположных взглядов на Украине, разделив страну пополам, силы в лагерях были примерно равны. Во втором, «решающем» туре Янукович выиграл лишь 3%. Однако решающим тур так и не стал.

Стала реальной уникальная ситуация: Верховный суд Украины назначил третий тур выборов. Проигравшая сторона заявила о массовых нарушениях на выборах, якобы допущенных со стороны победителя. Атмосфера очень напоминала сегодняшнюю ситуацию в США. И перелом в противостояние внес именно многотысячный митинг с оранжевыми палатками сторонников Ющенко, два месяца стоявший на Майдане.

Руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова считает, что целью «помаранчевой революции» было перетянуть Украину в западное поле влияния. Усилия в 2004 году объединили и фашиствующие молодчики, и прозападная оппозиция, в итоге слезоточивый газ применялся уже не против демонстрантов, а, наоборот, против органов правопорядка. И если на Востоке на протесты выходили рабочие, то в Киеве и на Западе – «профессионалы», в защите и с оружием.

И все же результат «протестантами» был достигнут. На фоне невиданного до тех пор массового протеста суд назначил третий тур выборов, где победил уже Ющенко с перевесом в 8%. Его победа в ситуации, когда из каждого «утюга» твердили о «нарушениях Януковича», оказалась предрешена, слишком уж невыгоден был его фон.

С этого дня и началось постепенное, а теперь уже и фатальное отторжение Украины от России. Настолько, что украинские политики предложили больше не считать русский народ «братским». При этом первый Майдан создал опасный прецедент: все наглядно убедились, что протестами и толпой можно переломить политическое сражение.

Как результат, «оранжевая» революция на Украине, равно как и вспыхнувшая чуть ранее, в 2003 году «революция роз» в Грузии, вызвали к жизни серию последовавших «цветных» переворотов, прокатившихся по странам бывшего СССР и Восточной Европы. Используя уличные акции протеста, их авторы добивались смены правящих режимов не только в Грузии и Украине, но и в Армении, Киргизии. А затем продолжились уже в виде «Арабской весны».

Штука в том, что опробованный механизм оказался сколь действенным, столь и заразным. 2020 год стал ареной таких же действий: бесконечные митинги в Белоруссии, протесты вплоть до крови и захвата правительственных зданий в Киргизии, до сих непонятный исход выборов в США. Такое ощущение, что уже ни одни выборы не будут обходиться без массированных митингов, где проигравшая сторона станет оспаривать их итоги силой.

Если же вернуться на 16 лет назад, то, как считает украинский, а ныне российский политический консультант Игорь Байша, прошедшие годы показали, что в новой форме исторической реальности мы имели дело с экспансией. Она же необязательно должна осуществляться с помощью военной силы и привычных нам методов захвата территории:

«По сути дела, Украина захвачена. И в качестве маркеров этого процесса можно назвать все то, что сегодня происходит с этой страной. Средства производства – не в руках народа, земля – не в руках народа, политическая власть – не в руках народа. Колоссальный удар нанесен по социальной сфере, по всем достижениям, которые являются критерием суверенитета государства. Это все очень печальные события. И на эту экспансию нового типа, к сожалению, Россия не смогла отреагировать оперативно. Процесс этот, несомненно, будет продолжаться. Те же самые процессы мы видим сегодня в Белоруссии. И самое пугающее в этой связи, судя по трендам, «они» видят своей конечной целью территорию Российской Федерации. Эти процессы начинаются уже сегодня, которые завтра могут привести к дезинтеграционным, катастрофическим последствиям».

На это, несомненно, нужно реагировать – и реагировать другими, более активными методами, в первую очередь в сфере внутренней политики, считает эксперт. И в первую очередь понять, что защита суверенитета начинается внутри страны, а не на ее внешних границах. По его мнению, сегодня и российскому обществу, и российской дипломатии, надо менять вектор.

«Сейчас на Украине происходит очень интересный процесс, – отметил Игорь Байша. – На местных выборах победу, причем очень убедительную, одержали местные же партии: партия Львова, партия Хмельницкого, партия Харькова и т.д. То есть те партии, которые были созданы под местные, региональные, как сказали бы в России, элиты. Да, эти элиты тоже по-своему националистичны, исходя из того тренда, который был создан на Украине за последние 10-15 лет. И этот процесс уже не развернуть, в любом случае в лице украинского общества мы будем иметь дело с обществом националистически ориентированным. Но и национализм бывает разным».

Как уточнил собеседник, тот национализм, который привел к власти Ющенко, Порошенко и всех прочих, носит абсолютно антинародный, деструктивный характер. И конечной своей целью имеет перед собой – войну, порождение хаоса на этой территории с целью ее поглощения.

Современный же национализм, которые пытается сейчас взять власть на Украине, по крайней мере, на местах, своей целью имеет построение жизнеспособного государства. Он более конструктивен и даже обладает потенциальным шансом стать партнером России, российского общества.