Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в четырех провинциях Сирии

Российские военные в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения огня за сутки.

Российские военные в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения огня за сутки.

Турецкие военные за последние сутки не отметили ни одного нарушения, сказано в бюллетене на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не заявлено", — говорится в тексте бюллетеня оборонного ведомства РФ.

В сирийской провинции Идлиб отмечено 17 нарушений режима прекращения огня. Еще один случай был отмечен в провинции Алеппо, четыре — в провинции Латакия. Еще два случая режима прекращения огня зафиксировано в провинции Хама.

Центр по примирению враждующих сторон в течение последних суток провел гуманитарную акцию в провинции Тартус. Жители населенного пункта Дейр-Эль-Бишль получили 880 продовольственных наборов весом 3,388 тонны.

Как сообщали Argumenti.ru, накануне протурецкие формирования обстреляли жилые районы в северной части провинции Ракка.