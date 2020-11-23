Политолог Белковский: Россия остается культурной метрополией Украины

Русский язык остается доминирующим в бывших советских республиках, несмотря на дискриминацию.

Русский язык остается доминирующим в бывших советских республиках, несмотря на дискриминацию. Либеральный российский политолог Станислав Белковский уверен, что это подтверждает статус России, как культурной метрополии постсоветского пространства.

Информационный портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на эксперта пишет, что такое положение дел является для Киева большой проблемой.

«Так и для многих стран постсоветского пространства, ведь очень примечательно то, что президент Азербайджана Алиев записывает ролик о победе азербайджанского оружия в Армении по-русски — не по-азербайджански, не по-турецки, а по-русски. Потому что во многом ментально он по-прежнему в Советском Союзе», — добавил Белковский.

Значимость русского языка, по его словам, будет сохраняться до тех пор, пока в бывших советских республиках не появятся местные титаны культуры, не сформируется действительно независимая внешняя политика в культурном плане.

«Как не запрещай русский язык – запрещен он не будет, его не победить, вне зависимости от юридических ограничений, на него налагаемых», — подчеркнул эксперт.

К тому же, добавил Белковский, все украинские националисты и «патриоты» по окончании телевизионных эфиров сразу переходят на русский язык. Хотя перед этим в студии все они говорили по-украински, назвали себя главными украинскими националистами и хвастались тем, что знают мову лучше большинства представителей элиты страны. Уже на фуршете после эфира они все, как один, разговаривают по-русски, подчеркивает политолог.

Аналогично ведут себя и ученики украинских школ – уроки проходят на украинском, но на переменах все дети общаются только по-русски.