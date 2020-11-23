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11:46   23 Ноября 2020
Политика

Госдума рассмотрит законопроект о назначении гражданских в высшие офицеры

Госдума рассмотрит законопроект о назначении гражданских в высшие офицеры

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о новом порядке назначения на генеральские должности.

Президент сможет рассматривать кандидатуры из гражданских лиц.

Соответствующий документ разместили в думской электронной базе данных. Поправки предложили внести в федеральный закон "Об обороне".

Согласно пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности на данный момент не дает им статуса военнослужащих. Такие лица не получают социальные гарантии, установленных для военнослужащих и членов их семей. Новый документ должен устранить правовую неточность.

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#госдума #правительство #президент

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