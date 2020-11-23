11:45 23 Ноября 2020Происшествия
Экс-замначальника Минприроды на Алтае осудили за вырубку леса
Бывшему замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных и экс-начальнику лесничества Сергею Пухиреву грозит наказание за порчу лесного фонда.
Бывшему замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных и экс-начальнику лесничества Сергею Пухиреву грозит наказание за порчу лесного фонда.
Суд обязал Черных выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей, а экс-начальник Белокурихинского лесничества Сергей Пухирев получил год лишения свободы условно.
Следствию стало известно, что в 2016 году алтайцы организовали вырубку леса для обустройства горнолыжной трассы, замаскировав это прокладыванием противопожарного разрыва в лесных насаждениях. Общая сумма ущерба природному фонду Алтая составила около миллиона рублей.