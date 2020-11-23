Соцвыплаты в 2021 году обсудят на онлайн-конференции Медиагруппы "Патриот"

Онлайн-конференцию "Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году" проведут 23 ноября в 14:00 Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Онлайн-конференцию "Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году" проведут 23 ноября в 14:00 Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Социальные обязательства государства перед гражданами остаются неизменными, даже на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на мировую экономику. Кроме того, власти не отказываются от индексации выплат и пенсий.

В ходе онлайн-конференции эксперты обсудят социальную сферу в России в следующем году: проанализируют рост пенсий и социальных пособий и оценят возможность появления новых видов господдержки. Кроме того, специалисты объяснят организацию материальной защиты многодетных семей. В организованной медиацентром "Патриот" беседе примут участие социологи, чиновники, общественные деятели и политики. Прямой эфир можно посмотреть в официальной группе соцсети "ВКонтакте".