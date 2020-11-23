Жертвами нападения на баптистскую церковь в Калифорнии стали два человека

Злоумышленник напал на прихожан баптистской церкви в Сан-Хосе, штат Калифорния. Два человека погибли.

Злоумышленник напал на прихожан баптистской церкви в Сан-Хосе, штат Калифорния. Два человека погибли.

Вооруженный ножом мужчина напал на американцев в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, в результате чего скончались два человека, сообщили сотрудники местной полиции в Twitter-аккаунте ведомства.

Нападавший успел нанести прихожанам множественные ножевые ранения, в результате чего пострадавшие умерли. В полиции отметили, что в момент нападения служба в храме не проводилась, поскольку в церковь приводили бездомных людей, чтобы спасти их от холода. Сотрудники полиции Сан-Хосе разбираются в обстоятельствах происшедшего.