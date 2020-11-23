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11:05   23 Ноября 2020
Политика

Премьер Израиля совершил тайный визит в Саудовскую Аравию

Премьер Израиля совершил тайный визит в Саудовскую Аравию

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию. Цель визита состояла во встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Детали возможного разговора не раскрываются.

Согласно данным СМИ, вместе с израильским премьер-министром в Королевство Саудовская Аравия прибыл глава "Моссада" Йоси Коэн. Информацию о посещении премьер-министра Израиля распространило радио Галей Цахал. Пресс-служба Нетаньяху отказалась комментировать это заявление.

"Мы не комментируем эти сообщения", — сообщили в канцелярии.

Ранее Израиль запустил процесс нормализации отношений с арабскими государствами. Первыми в списке стали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. В сентябре прошло подписание соответствующих договоров. Начиная с октября был запущен процесс переговоров с Суданом. Ожидается подписание мирных соглашений еще с рядом арабских стран.

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#переговоры #израиль #саудовская аравия #биньямин нетаньяху

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