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11:02   23 Ноября 2020
Происшествия

Гендиректора компании "Инвестнефтетрейд" заключили под стражу

Гендиректора компании "Инвестнефтетрейд" заключили под стражу

Суд арестовал генерального директора компании "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского, подозреваемого в даче крупной взятки, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Судья, рассматривающий дело Невского, удовлетворил ходатайство следствия о заключении гендиректора торговой компании за решетку. Сейчас фигурант уголовного дела о даче взятки находится в столичном СИЗО-7 на карантине.

В октябре прошлого года компания Невского стала владельцем трейдера QHG Trading. Данная организация в конце 2016 года получил крупный долгосрочный контракт с НК "Роснефть". QHG Trading должна была осуществлять поставки нефти в рамках сделки по приватизации акций партнера.

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