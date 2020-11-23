Гендиректора компании "Инвестнефтетрейд" заключили под стражу

Суд арестовал генерального директора компании "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского, подозреваемого в даче крупной взятки, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Суд арестовал генерального директора компании "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского, подозреваемого в даче крупной взятки, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Судья, рассматривающий дело Невского, удовлетворил ходатайство следствия о заключении гендиректора торговой компании за решетку. Сейчас фигурант уголовного дела о даче взятки находится в столичном СИЗО-7 на карантине.

В октябре прошлого года компания Невского стала владельцем трейдера QHG Trading. Данная организация в конце 2016 года получил крупный долгосрочный контракт с НК "Роснефть". QHG Trading должна была осуществлять поставки нефти в рамках сделки по приватизации акций партнера.