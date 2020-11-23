«Вассалы» из ФРГ ждут наследника Обамы и окончания строительства СП-2

Немецкие чиновники ставят на Джо Байдена, который может улучшить отношения между США и Германией.

Отношения между США и Германией продолжают ухудшаться. В Берлине уже сомневаются, что коллеги по НАТО хотят укреплять сотрудничество, ведь из Вашингтона пришли вести еще об одном пакете санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Немецкая газета Welt пишет, что чиновники из ФРГ остались недовольны новыми попытками сорвать строительство.

«Среди союзников такой подход совершенно неосмотрителен. <…> Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — заявил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес.

Сейчас американцы общаются с европейскими компаниями, которые еще задействованы в постройке газопровода. Источник из Вашингтона ранее сообщал немецкому агентству DPA, что в США вводить новые санкции на самом деле не хотят. Поэтому пока просто «предупреждают» о возможных ограничениях, если строительство продолжится. О каких компаниях идет речь, источник не сообщил.

«Этот проект не состоится. <…> Вот так выглядит умирающий трубопровод», — резюмировал чиновник из Вашингтона, пожелавший остаться анонимным.

Теперь Восточный комитет экономики Германии надеется на победу демократа Джозефа Байдена на выборах президента в США, ведь со сменой администрации, вероятно, может смениться и политика Вашингтона по «Северному потоку — 2». В заключение журналисты Welt посетовали, что такой сценарий маловероятен, так как Байден не раз высказывался против российского трубопровода.

По словам кандидата от Демпартии, он намерен стать «объединяющим лидером», и это относится не только к США. Байден хочет «мириться» с Европой после четырехлетнего правления Дональда Трампа, который резко высказывался в адрес союзников по Североатлантическому альянсу. С Германией у действующего лидера были особые отношения: Трамп настаивал, чтобы Берлин платил больше денег в казну НАТО.

Поэтому немцы ставят на Байдена. Не зря канцлер Германии Ангела Меркель одной из первых поздравила демократа с победой на выборах, официальные результаты которых неизвестны до сих пор.

77-летний кандидат на пост главы Белого дома, как выпускник «дипломатической школы» Барака Обамы, и правда может улучшить отношения с Берлином, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман. Темнокожий экс-президент США всегда общался с европейцами на равных, чего нельзя сказать о Дональде Трампе.

«Байден, как прямой политический наследник Барака Обамы, будет больше прислушиваться к свои партнерам, Германии и Франции в частности. Дональд Трамп был жестким диктатором по отношению к Европе, он не учитывал интересы других стран НАТО, он навязывал им свою позицию. Поэтому Байден отношения между странами может улучшить, но я сомневаюсь, что по "Северному потоку — 2" ситуация как-то поменяется. Ведь фигура президента в США, скажем прямо, номинальная», — уверен эксперт.

По мнению Фельдмана, интересами США заправляет так называемое «глубинное государство». Так называют группу высокопоставленных американских чиновников, которая управляет политическим вектором страны вне зависимости от того, кто сидит в президентском кресле. И интересы этой группы сейчас упираются в российский газопровод, который наладит не только поставки газа в Европу, но и крепкую дипломатическую связь между Москвой и Брюсселем.

«Для США нет понятия "международные партнеры". Есть понятие "вассалы", которые должны выполнять как формальные, так и неформальные указы из Вашингтона. По "Северному потоку — 2" в Вашингтоне высказались давно. Мол, проект угрожает национальной безопасности, поскольку укрепит отношения России и Европы. Но вместо того, чтобы укрепить свою связи с ЕС, американцы предпочли рассориться с Германией, а значит и потерять самого сильного союзника по НАТО в Европе», — добавил Фельдман.

Собеседник «Политики Сегодня» заключил, что общая риторика Вашингтона по СП-2 при Байдене смягчится. Но против санкций демократ никогда не пойдет, подытожил Фельдман.

Агентство DPA сообщило, что Восточный комитет экономики Германии направил письма спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ряду других демократов с призывом прекратить попытки срыва строительства СП-2.

Ранее в Бундестаге прошло голосование по поддержке российского газопровода. Большинство депутатов проголосовало против, но лишь потому, что официальное заявление является формальным и никак не ускорит строительство «Северного потока — 2».

История с санкциями против трубопровода длится уже больше полугода. «Северный поток — 2» должны были закончить еще в середине 2020 года, но планам помешали чиновники из США. Дело в том, что американцы хотят продавать на европейский рынок свой сжиженный природный газ, поэтому теперь пытаются помешать России достроить проект. Вашингтон вводит санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве. Москву это не пугает. По словам президента Владимира Путина, Россия закончит строительство своими силами. Сейчас «Северный поток — 2» готов более чем на 90%.

Газопровод берет начало в районе Усть-Луги (Ленинградская область). Конечной точкой станет район Грайфсвальда на территории Германии. Длинна трубопровода — 1200 километров.