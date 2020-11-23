Россиянам рассказали, как они будут сдавать экзамен на права с апреля

Жителям РФ напомнили об изменениях в сдаче экзамена на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Жителям РФ напомнили об изменениях в сдаче экзамена на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Инспекторы будут более тщательно проверять потенциальных водителей на наличие навыков езды в реальных условиях. То есть часть экзамена с "площадкой" сократится. Это сделано, чтобы уделить больше внимания поведению потенциального водителя на дороге, отметил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Изменения в сдаче экзамена на получение водительского удостоверения предполагают и расширенную проверку теоретических знаний. Однако приоритет отдан движению в городских условиях. Потенциальному водителю предстоит продемонстрировать навыки езды по автострадам, перекресткам и парковкам. За ошибки во время экзамена начисляются баллы. Если водитель совершит одну из самых грубых ошибок, экзамен для него закончится.