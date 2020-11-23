ФСБ задержала бывшего новосибирского прокурора Ференца

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудники силовых структур Новосибирска задержали бывшего прокурора Дениса Ференца в связи с расследованием дела в отношении предпринимателя Олега Ярового, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Экс-глава компании по производству алкогольных и безалкогольных напитков Яровой был задержан летом по подозрению в крупном мошенничестве. Следствию стало известно, что бизнесмен в течение долгого времени находился в коррупционной связи с региональной прокуратурой. Бывшего прокурора задержали по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ведется следствие.