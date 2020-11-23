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10:56   23 Ноября 2020
Происшествия

ФСБ задержала бывшего новосибирского прокурора Ференца

ФСБ задержала бывшего новосибирского прокурора Ференца

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудники силовых структур Новосибирска задержали бывшего прокурора Дениса Ференца в связи с расследованием дела в отношении предпринимателя Олега Ярового, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Экс-глава компании по производству алкогольных и безалкогольных напитков Яровой был задержан летом по подозрению в крупном мошенничестве. Следствию стало известно, что бизнесмен в течение долгого времени находился в коррупционной связи с региональной прокуратурой. Бывшего прокурора задержали по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ведется следствие.

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#новосибирск #экс-прокурор #превышение полномочий

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