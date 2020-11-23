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10:55   23 Ноября 2020
Общество

Оперштаб России зафиксировал более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб России зафиксировал более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб России по коронавирусу сообщил о 25 173 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Почти четверть заболевших не имеют клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зафиксирован 361 летальный исход. За это время выздоровели 16 002 человека.

Ранее терапевт перечислила главные ошибки при сдаче теста на коронавирус. Максимально снизить риск получения ошибочного результата исследования возможно, если пациент перед забором биоматериалов откажется от курения, употребления алкогольных напитков и чистки зубов.

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#россия #коронавирус #COVID-19

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