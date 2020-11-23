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11:49   23 Ноября 2020
Россия

Эксперты Роскачества рассказали, как часто нужно менять обувь зимой

Эксперты Роскачества рассказали, как часто нужно менять обувь зимой

Роскачество рассказало, из какого материала лучше носить обувь зимой, как за ней ухаживать и правильно сушить, чтобы она прослужила долго. В частности, эксперты не советуют носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день, сообщили «Политике Сегодня»в пресс-службе организации.

«Во время носки кожа сгибается и растягивается. Вашей паре нужно время для отдыха. Идеальный график – носить пару обуви не чаще раза в три дня», — рассказал представитель обувной мастерской.

Также специалисты не советуют принудительно «ускорять» сушку обуви. Батареи, фены и другие приспособления пересушивают кожу, делая ее грубой, и даже могут высушить клей. Кожа, будучи натуральным материалом, стремится сжаться. Этому препятствуют формодержатели — они сохраняют верх обуви и подошву от деформации и заломов, а также впитывают влагу.

«Используйте деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые. Они обладают антибактериальными свойствами»

Эксперты рекомендуют использовать для сушки промокшей обуви обычную бумагу, которая хорошо впитывает влагу, или же вкладыши с силикагелем. Стельку при этом лучше вытащить из обуви и просушить отдельно. В Роскачестве также отметили, что виды кожи, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для зимних испытаний.

Эксперты Роскачества рассказали, как часто нужно менять обувь зимой

Экокожа — полностью искусственный материал. Обувь из высококачественной экокожи хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее не стоит использовать при температуре ниже -10 градусов, поскольку покрытие может потрескаться. Кроме того, срок ее службы меньше, а гигиенические свойства ниже.

Говоря об уходе за обувью, эксперты напомнили, что верх изделий из кожи, особенно ворсовой, перед первым использованием желательно обработать водоотталкивающим спреем. Он защищает от намокания и грязи.

Регулярно используйте для замши и нубука креповую щетку, чтобы расчесывать ворс — не только для красоты, но и для сохранения защитных свойств ворса».

Для гладкой кожи можно использовать воск на основе пчелиного, который не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивает мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, а также препятствуют проникновению в них влаги и грязи. Грязь с кожи такого типа эксперты Роскачества рекомендуют смывать водой с помощью обычной губки, а после высыхания обрабатывать кремами для конкретного вида материала.

При этом обувь лучше не чистить обычным мылом для мытья рук, поскольку входящие в него ингредиенты могут оставить следы. Не подойдет и хозяйственное мыло —  в нем высока доля щелочи, которая оставит на коже разводы. Следует использовать низкощелочное мыло, которое можно купить в специализированных магазинах обувной косметики. Экокожа, как отмечают специалисты, некапризна и ее можно чистить любым мылом.

Эксперты Роскачества рассказали, как часто нужно менять обувь зимой

В Роскачестве рекомендуют носить зимой обувь на высокой подошве. Кроме всего прочего, это поможет защитить изделие от применяемой в городах соли и реагентов. Но если соль уже проступила на поверхности, лучше всего обработать обувь влажной тряпкой или салфеткой. Можно воспользоваться специальными средствами обувной косметики с уксусной кислотой.

Делать уксусный раствор и избавляться им от соли в домашних условиях не рекомендую. Ошибка в пропорции может испортить пару. Вымывать соль водой из-под крана – хлопотное дело. Избавляться от реагента придется до победного конца. Иначе разводы будут мигрировать по ботинку», — отмечает специалист.

Средство по уходу должно соответствовать типу кожи, из которой сделана обувь, убеждены в Роскачестве. При этом, по мнению экспертов, чем больше в средстве по уходу восков, масел, жиров и меньше эмульгаторов, тем оно качественнее. Кроме животных жиров, хорошее средство может содержать пчелиный воск, сосновое масло терпентин и масло пшеничных ростков, добавили в организации.

Ранее Роскачество повторно изучило образцы водки популярных торговых марок и выяснило, что одинаково безопасна как дорогая, так и дешевая продукция.

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#уход #роскачество #обувь

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