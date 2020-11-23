Эксперты Роскачества рассказали, как часто нужно менять обувь зимой

В организации не советуют носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день.

Роскачество рассказало, из какого материала лучше носить обувь зимой, как за ней ухаживать и правильно сушить, чтобы она прослужила долго. В частности, эксперты не советуют носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день, сообщили «Политике Сегодня»в пресс-службе организации.

«Во время носки кожа сгибается и растягивается. Вашей паре нужно время для отдыха. Идеальный график – носить пару обуви не чаще раза в три дня», — рассказал представитель обувной мастерской.

Также специалисты не советуют принудительно «ускорять» сушку обуви. Батареи, фены и другие приспособления пересушивают кожу, делая ее грубой, и даже могут высушить клей. Кожа, будучи натуральным материалом, стремится сжаться. Этому препятствуют формодержатели — они сохраняют верх обуви и подошву от деформации и заломов, а также впитывают влагу.

«Используйте деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые. Они обладают антибактериальными свойствами»

Эксперты рекомендуют использовать для сушки промокшей обуви обычную бумагу, которая хорошо впитывает влагу, или же вкладыши с силикагелем. Стельку при этом лучше вытащить из обуви и просушить отдельно. В Роскачестве также отметили, что виды кожи, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для зимних испытаний.

Экокожа — полностью искусственный материал. Обувь из высококачественной экокожи хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее не стоит использовать при температуре ниже -10 градусов, поскольку покрытие может потрескаться. Кроме того, срок ее службы меньше, а гигиенические свойства ниже.

Говоря об уходе за обувью, эксперты напомнили, что верх изделий из кожи, особенно ворсовой, перед первым использованием желательно обработать водоотталкивающим спреем. Он защищает от намокания и грязи.

Регулярно используйте для замши и нубука креповую щетку, чтобы расчесывать ворс — не только для красоты, но и для сохранения защитных свойств ворса».

Для гладкой кожи можно использовать воск на основе пчелиного, который не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивает мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, а также препятствуют проникновению в них влаги и грязи. Грязь с кожи такого типа эксперты Роскачества рекомендуют смывать водой с помощью обычной губки, а после высыхания обрабатывать кремами для конкретного вида материала.

При этом обувь лучше не чистить обычным мылом для мытья рук, поскольку входящие в него ингредиенты могут оставить следы. Не подойдет и хозяйственное мыло — в нем высока доля щелочи, которая оставит на коже разводы. Следует использовать низкощелочное мыло, которое можно купить в специализированных магазинах обувной косметики. Экокожа, как отмечают специалисты, некапризна и ее можно чистить любым мылом.

В Роскачестве рекомендуют носить зимой обувь на высокой подошве. Кроме всего прочего, это поможет защитить изделие от применяемой в городах соли и реагентов. Но если соль уже проступила на поверхности, лучше всего обработать обувь влажной тряпкой или салфеткой. Можно воспользоваться специальными средствами обувной косметики с уксусной кислотой.

Делать уксусный раствор и избавляться им от соли в домашних условиях не рекомендую. Ошибка в пропорции может испортить пару. Вымывать соль водой из-под крана – хлопотное дело. Избавляться от реагента придется до победного конца. Иначе разводы будут мигрировать по ботинку», — отмечает специалист.

Средство по уходу должно соответствовать типу кожи, из которой сделана обувь, убеждены в Роскачестве. При этом, по мнению экспертов, чем больше в средстве по уходу восков, масел, жиров и меньше эмульгаторов, тем оно качественнее. Кроме животных жиров, хорошее средство может содержать пчелиный воск, сосновое масло терпентин и масло пшеничных ростков, добавили в организации.

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