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10:30   23 Ноября 2020
Политика

Мишустин анонсировал оптимизацию институтов развития в России

Мишустин анонсировал оптимизацию институтов развития в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ намерено осуществить оптимизацию институтов развития в стране.

По словам главы правительства, под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ" перейдут МСП, РЭЦ, "Эксар" и "Роснано". Российская венчурная компания будет передана под контроль Российского фонда прямых инвестиций, отметил Мишустин.

Также премьер-министр РФ сказал, что в новой структуре останутся стратегически важные организации, среди которых Росавтодор, Росатом, Роскосмос и Ростех.

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#россия #оптимизация #мишустин

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