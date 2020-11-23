Мишустин анонсировал оптимизацию институтов развития в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ намерено осуществить оптимизацию институтов развития в стране.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ намерено осуществить оптимизацию институтов развития в стране.

По словам главы правительства, под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ" перейдут МСП, РЭЦ, "Эксар" и "Роснано". Российская венчурная компания будет передана под контроль Российского фонда прямых инвестиций, отметил Мишустин.

Также премьер-министр РФ сказал, что в новой структуре останутся стратегически важные организации, среди которых Росавтодор, Росатом, Роскосмос и Ростех.