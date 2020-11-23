Запуск трех спутников связи "Гонец-М" перенесен на 3 декабря

Причиной переноса запуска стали замечания к ракете-носителю "Союз-2.1б". Специалисты проведут техобслуживание ракеты, заменив в ней ряд деталей.

Причиной переноса запуска стали замечания к ракете-носителю "Союз-2.1б". Специалисты проведут техобслуживание ракеты, заменив в ней ряд деталей.

Первоначально старт был назначен на 24 ноября. Боевой расчет Минобороны России завершал предстартовую подготовку ракеты. Спутники "Гонец" являются низкоорбитальной системой связи, разработанной в России. Она предназначена для обмена информацией с подвижными и неподвижными объектами, и создания каналов ретрансляции.

Первоначально запуск трех спутников был назначен на середину 2020 года, однако впоследствии перенесен. Ранее для вывода "Гонцов" на низкую орбиту использовались ракеты "Рокот". Впоследствии их заменили на "Союз-2.1б", специалисты начали адаптацию нового носителя к доставке спутников к месту назначения.