Германия отреагировала на возможность введения санкций США из СП-2

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес прокомментировал угрозы американского руководства ввести санкции из-за строительства "Северного потока — 2".

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес прокомментировал угрозы американского руководства ввести санкции из-за строительства "Северного потока — 2".

Политик указал на то, что США необходимо уважать суверенитет Германии. Он также призвал к возобновлению политического сотрудничества с немецкими властями и Европейским союзом в целом.

"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — сказал он.

Хермес подчеркнул, что подобные действия США идут вразрез со стандартами международного права.

Ранее стало известно, что представитель компании Uniper заявил о попытках американского руководства ограничить их деятельность по реализации важнейшего инфраструктурного проекта "Северный поток — 2", необходимого для энергетической безопасности европейских государств.