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9:40   23 Ноября 2020
Общество

Бывший глава Республики Хакасия скончался после перенесенного COVID-19

Бывший глава Республики Хакасия скончался после перенесенного COVID-19

Экс-глава Республики Хакасия, заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет. Последние недели Зимин лечился от COVID-19.

Виктор Зимин родился в 1962 году, возглавлял Хакасию с 15 января 2009 года по 3 октября 2018 года. Был депутатом Государственной думы, заместителем генерального директора ОАО "РЖД", с 12 марта 2019 года — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

В последние недели Зимин находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии, вызванной коронавирусом.

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#хакасия #зимин #коронавирус

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