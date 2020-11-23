Бывший глава Республики Хакасия скончался после перенесенного COVID-19

Экс-глава Республики Хакасия, заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет. Последние недели Зимин лечился от COVID-19.

Экс-глава Республики Хакасия, заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет. Последние недели Зимин лечился от COVID-19.

Виктор Зимин родился в 1962 году, возглавлял Хакасию с 15 января 2009 года по 3 октября 2018 года. Был депутатом Государственной думы, заместителем генерального директора ОАО "РЖД", с 12 марта 2019 года — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

В последние недели Зимин находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии, вызванной коронавирусом.