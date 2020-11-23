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9:40   23 Ноября 2020
Политика

Правительство России может упразднить восемь институтов развития

Правительство России может упразднить восемь институтов развития

Правительство Российской Федерации планирует упразднить восемь организаций в рамках реформы институтов развития.

Речь идет о ликвидации в том числе Росинфокоминвеста, Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Агентства по технологическому развитию, а также структур, которые занимаются развитием Дальнего Востока.

"Весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится", — сообщает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

При этом некоторые функции упраздненных институтов развития станет выполнять госкорпорация "ВЭБ.РФ", уточнили корреспонденты РБК. Реформа будет направлена на создание единых механизмов по управлению институтами и устранение пересечения некоторых их функций с государственными и коммерческими организациями, заявляют источники издания.

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#развитие #институты #кабмин #правительство россии

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