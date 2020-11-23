ЦБ отказался от разработки сервиса по анализу корпоративных устройств

Банк России принял решение прекратить развитие сервиса компьютерной и смартфонной аналитики для корпоративных клиентов.

Банк России принял решение прекратить развитие сервиса компьютерной и смартфонной аналитики для корпоративных клиентов.

В конце прошлого года было объявлено о создании межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства клиентов на предмет выявления подозрительных транзакций.

По результатам испытаний прототипа сервиса "Анализ технических устройств" по ​​месту нахождения "Fintech Association" было признано, что внедрение не имеет смысла, рассказал представитель регулятора РБК.

Банки запустили эту услугу летом 2019 года на сайте ассоциации "Fintech", но сделали это "без особого энтузиазма", после чего проект был перезапущен. Результаты пилотной версии были направлены в Центробанк России, сообщил представитель ассоциации.