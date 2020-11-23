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9:26   23 Ноября 2020
Технологии

Минздрав разрешил медикам лечить пациентов от COVID-19 удаленно

Минздрав разрешил медикам лечить пациентов от COVID-19 удаленно

Минздрав РФ принял решение обеспечивать лечение пациентов с коронавирусом при помощи телемедицинских технологий.

Пациенты, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, с 23 ноября будут получать медицинскую помощь удаленно. Об этом идет речь в соответствующем приказе Министерства здравоохранения РФ.

"В удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные", — пишет URA.RU.

Медики будут заполнять медкарты в электронном виде и проводить онлайн-консультации, по итогам которых смогут решить, нужен ли пациенту очный осмотр.

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#минздрав #коронавирус #удаленная медицинская помощь

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