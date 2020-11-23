Около 35 российских банков могут потерять лицензию в следующем году

Значительное количество банковских организаций могут лишиться лицензии уже в течение ближайших 12 месяцев, передают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Значительное количество банковских организаций могут лишиться лицензии уже в течение ближайших 12 месяцев, передают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Стагнация банковского сектора в России продолжается. До 35 финансовых организаций находятся в повышенной зоне риска, из-за чего им грозит потеря лицензии. Это может произойти уже за следующие четыре квартала.

"Значение индекса (здоровья банковского сектора. — Прим. ред.) на уровне 90,7% на 01.10.2020", — объясняют эксперты свой прогноз.

Самые уязвимые банки не смогут в скором времени повысить устойчивость, добавили в агентстве. К тому же подъем качества займов тоже пока остается под вопросом.