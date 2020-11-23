Белоруссия введет ответные санкции в отношении руководства Евросоюза

Минск расширит ограничительные меры против Евросоюза и введет санкции в отношении руководства ЕС, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Минск расширит ограничительные меры против Евросоюза и введет санкции в отношении руководства ЕС, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

По его словам, это решение было принято на заседании по внешней политике. Макей добавил, что на совещании обсуждались ответные меры республики на фоне шагов, принятых европейскими партнерами около недели назад.

"Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек<...>Мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", — заявил он.

Ранее Евросоюз ввел индивидуальные санкции в отношении некоторых белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации выборов президента Белоруссии.